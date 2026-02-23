В Мексике не менее 18 человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Не менее 18 человек погибли в Мексике во время операции против лидера картеля "Новое поколение Халиско" и беспорядков, сообщила газета Jornada.
Так, жертвами насилия стали 15 нацгвардейцев. В городе Пуэрто-Вальярте в результате тюремного бунта погиб охранник, а в уличной перестрелке в Сапопане — сотрудник прокуратуры. Также была застрелена беременная женщина.
Кроме того, в вооруженных столкновениях уничтожили восемь боевиков картеля. По последним данным издания, всего арестовали 27 человек.
Беспорядки в Мексике
Накануне Министерство национальной обороны сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.
Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.
Для усиления мер безопасности в Халиско направляются дополнительные подразделения Нацгвардии и армии из центральных и соседних штатов.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.