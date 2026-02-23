В АТОР рассказали, что туристы из России не посещают штат Халиско в Мексике

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Штат Халиско в Мексике и столица данного штата Гвадалахара, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Кроме того, подчеркнули в ассоциации, клиенты туроператоров – членов АТОР, находящиеся сейчас в других частях Мексики, жалоб на условия отдыха не предъявляют, пребывание в турах проходит по плану, сбоев в прилетах и вылетах нет, а просьб о досрочном возвращении не зафиксировано.