В АТОР рассказали, что туристы из России не посещают штат Халиско в Мексике

11:57 23.02.2026 (обновлено: 12:01 23.02.2026)
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Штат Халиско в Мексике и столица данного штата Гвадалахара, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
В РСТ рассказали, сколько россиян могут находиться в Мексике
Вчера, 10:07
"Гвадалахара и штат Халиско, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами – это большой промышленный центр страны, расположенный далеко как от моря, так и от основных исторических достопримечательностей", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
В ассоциации отметили, что посещение столицы штата Халиско - города Гвадалахара - входит в программы очень небольшого числа авторских экскурсионных туров по Мексике, предлагаемых в России. "Продаж в такие туры в последнее время, по данным туроператоров – членов АТОР, не было. Их клиентов из России здесь в настоящее время нет", - добавили в АТОР.
Кроме того, подчеркнули в ассоциации, клиенты туроператоров – членов АТОР, находящиеся сейчас в других частях Мексики, жалоб на условия отдыха не предъявляют, пребывание в турах проходит по плану, сбоев в прилетах и вылетах нет, а просьб о досрочном возвращении не зафиксировано.
В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике
Вчера, 10:27
 
В миреМексикаХалискоГвадалахараАссоциация туроператоров России (АТОР)Беспорядки в Мексике
 
 
