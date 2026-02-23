Посольство призвало россиян отложить поездки в штат Халиско

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Посольство России в Мексике на фоне беспорядков в штате Халиско после убийства главаря местного наркокартеля призвало российских граждан отложить поездки в этот регион.
"В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско", призываем росграждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве также рекомендовали внимательно отслеживать официальную информацию местных властей и строго соблюдать вводимые ограничения.
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.