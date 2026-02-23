Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне охвативших ряд регионов страны беспорядков, вызванных гибелью главаря крупнейшего мексиканского картеля, призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, а также выразила признательность армии и силовым структурам за их работу.

Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико . За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.

"Существует абсолютная координация с правительствами всех штатов. Мы должны сохранять информированность и спокойствие", - написала Шейнбаум в своем блоге в соцсети X

Глава государства сообщила, что секретариат национальной обороны доложил ей об операции, проведенной утром мексиканской армией и нацгвардией.

По ее словам, кабинет безопасности постоянно информируют общественность о развитии ситуации, а на большей части территории страны продолжается привычная жизнь.