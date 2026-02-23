https://ria.ru/20260223/meksika-2076149817.html
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие - РИА Новости, 23.02.2026
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне охвативших ряд регионов страны беспорядков, вызванных гибелью главаря крупнейшего мексиканского картеля, призвала... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:55:00+03:00
2026-02-23T00:55:00+03:00
2026-02-23T00:55:00+03:00
в мире
мексика
мехико (штат)
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/18/1029081852_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_e49fcd3d6f46fd25b42fc982c978c4e0.jpg
https://ria.ru/20260222/meksika-2076143547.html
https://ria.ru/20260222/meksika-2076143435.html
мексика
мехико (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/18/1029081852_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_fd77ecda06f023b491b77434da7f475b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, мехико (штат), клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие
Глава Мексики Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне охвативших ряд регионов страны беспорядков, вызванных гибелью главаря крупнейшего мексиканского картеля, призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, а также выразила признательность армии и силовым структурам за их работу.
Минобороны Мексики
22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико
. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
"Существует абсолютная координация с правительствами всех штатов. Мы должны сохранять информированность и спокойствие", - написала Шейнбаум
в своем блоге в соцсети X
.
Глава государства сообщила, что секретариат национальной обороны доложил ей об операции, проведенной утром мексиканской армией и нацгвардией.
По ее словам, кабинет безопасности постоянно информируют общественность о развитии ситуации, а на большей части территории страны продолжается привычная жизнь.
"Выражаю признательность мексиканской армии, национальной гвардии, вооруженным силам и кабинету безопасности. Мы работаем каждый день ради мира, безопасности, справедливости и благополучия Мексики", - заключила президент.