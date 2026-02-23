Рейтинг@Mail.ru
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2026
13:32 23.02.2026 (обновлено: 14:20 23.02.2026)
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. РИА Новости, 23.02.2026
россия, дмитрий медведев, день защитника отечества, общество
Россия, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Общество
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Зампред Совбеза в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Видео с церемонии опубликовано в его канале на платформе Max.
"С Днем защитника Отечества!" - написал Медведев.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Россия Дмитрий Медведев День защитника Отечества Общество
 
 
