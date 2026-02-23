https://ria.ru/20260223/medvedev-2076212218.html
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. РИА Новости, 23.02.2026
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены