В Узбекистане наградили медалью дворника, спасшего ребенка в Петербурге

ТАШКЕНТ, 23 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, медалью "Жасорат" (Мужество), сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Он отметил, что Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем, "чем наглядно продемонстрировал присущие нашему народу высокие качества отваги и героизма".