19:32 23.02.2026 (обновлено: 19:55 23.02.2026)
В Узбекистане наградили медалью дворника, спасшего ребенка в Петербурге
В Узбекистане наградили медалью дворника, спасшего ребенка в Петербурге
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка,... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
санкт-петербург
узбекистан
шавкат мирзиеев
в мире, санкт-петербург, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Санкт-Петербург, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане наградили медалью дворника, спасшего ребенка в Петербурге

ТАШКЕНТ, 23 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, медалью "Жасорат" (Мужество), сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
"Указом президента Республики Узбекистан за проявленные в чрезвычайной и сложной ситуации, произошедшей в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации, мужество и самоотверженность при спасении малолетнего ребенка… наш соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награжден медалью "Жасорат", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем, "чем наглядно продемонстрировал присущие нашему народу высокие качества отваги и героизма".
В миреСанкт-ПетербургУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
