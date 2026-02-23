Рейтинг@Mail.ru
Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.02.2026
21:22 23.02.2026
Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке
Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.02.2026
Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский обсудил с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана Юсефом Раджи перспективы укрепления двусторонних отношений, а... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:22:00+03:00
2026-02-23T21:22:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
ливан
дмитрий любинский
в мире, россия, ближний восток, ливан, дмитрий любинский
В мире, Россия, Ближний Восток, Ливан, Дмитрий Любинский
Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке

Любинский обсудил с главой МИД Ливана Раджи безопасность на Ближнем Востоке

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский обсудил с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана Юсефом Раджи перспективы укрепления двусторонних отношений, а также обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Обсуждение состоялась "на полях" сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
Вчера, 17:39
"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, касающихся перспектив дальнейшего укрепления двусторонних отношений, обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и ключевых аспектов взаимодействия Российской Федерации и Ливанской Республики на площадках ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи.
Уточняется, что Любинский и Раджи также обратили внимание на недопустимость политизации деятельности организации на правозащитном направлении и "наказания" неугодных государств, придерживающихся независимого внешнеполитического курса.
Ранее МИД РФ сообщил, что Любинский примет участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека, которая состоится с 23 февраля по 31 марта в Женеве.
В миреРоссияБлижний ВостокЛиванДмитрий Любинский
 
 
