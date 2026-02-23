Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский обсудил с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана Юсефом Раджи перспективы укрепления двусторонних отношений, а также обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Обсуждение состоялась "на полях" сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, касающихся перспектив дальнейшего укрепления двусторонних отношений, обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и ключевых аспектов взаимодействия Российской Федерации и Ливанской Республики на площадках ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи.
Уточняется, что Любинский и Раджи также обратили внимание на недопустимость политизации деятельности организации на правозащитном направлении и "наказания" неугодных государств, придерживающихся независимого внешнеполитического курса.
Ранее МИД РФ сообщил, что Любинский примет участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека, которая состоится с 23 февраля по 31 марта в Женеве.