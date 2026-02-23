Любинский обсудил с главой МИД Ливана безопасность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский обсудил с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана Юсефом Раджи перспективы укрепления двусторонних отношений, а также обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.