ПМР готова предложить Молдавии проекты для сближения, заявил Красносельский

"Что касается фонда, я бы даже предложил, куда направить силы этого фонда. У нас есть что предложить. Допустим, на очистные сооружения, которые находятся в критическом состоянии. В Молдове это напрямую, но у нас тоже требуют ремонта. Это, например, как мы в селе Суклея хотим создавать центр для людей с ограниченными возможностями 18+. Есть социальные объекты, есть объекты инфраструктуры, в том числе критической, которые требуют вложений", - отметил Красносельский.