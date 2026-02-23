ПМР готова предложить Молдавии проекты для сближения, заявил Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Приднестровье готово предложить Молдавии конкретные проекты, на которые можно направить средства из фонда сближения, заявил в понедельник РИА Новости глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"В принципе, мы не против. Но я так предполагаю, что хотят, знаете как, где-то популистским образом, по своему усмотрению, куда-то направлять. Но это неправильно. Во-первых, коррупцию никто не отменял. И все требует контроля над расходованием любых денежных средств. Мы предлагаем конкретные объекты с конкретными проектами, куда можно вложить и получить результат", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о позиции Тирасполя в отношении фонда конвергенции Молдавии.
Лидер Приднестровья добавил, что Тирасполь готов обсуждать с политиками Молдавии вопросы функционирования фонда сближения.
"Что касается фонда, я бы даже предложил, куда направить силы этого фонда. У нас есть что предложить. Допустим, на очистные сооружения, которые находятся в критическом состоянии. В Молдове это напрямую, но у нас тоже требуют ремонта. Это, например, как мы в селе Суклея хотим создавать центр для людей с ограниченными возможностями 18+. Есть социальные объекты, есть объекты инфраструктуры, в том числе критической, которые требуют вложений", - отметил Красносельский.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
