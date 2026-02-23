Рейтинг@Mail.ru
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kontsert-2076238475.html
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке - РИА Новости, 23.02.2026
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
В Бишкеке на площади Ала-Тоо 22 февраля состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:17:00+03:00
2026-02-23T17:17:00+03:00
бишкек
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076234689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6da1bf13e9383332db416ed7ce187a4.jpg
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
22 февраля на площади Ала-Тоо состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Открывал концерт Военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики под руководством главного дирижера подполковника Джуматай уулу Дастана, затем на сцену вышла рота почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики с показательным выступлением. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало исполнение легендарной песни "День Победы" Государственным военным оркестром Кыргызстана. Другим запоминающимся моментом стала песня "Первым делом самолеты", которую спел заслуженный артист Кыргызской Республики Игорь Воронцов. На сцену также выходили Филипп Киркоров, Zivert, TASSO, Николай Басков, Слава, Стас Михайлов и кыргызские исполнители Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова и другие.
2026-02-23T17:17
true
PT3M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076234689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3350ace09b99adac119c4b87acbd877c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, день защитника отечества, видео
Бишкек, День защитника Отечества
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
В Бишкеке на площади Ала-Тоо 22 февраля состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
2026-02-23T17:17
true
PT3M02S

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В Бишкеке на площади Ала-Тоо 22 февраля состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Его открывал Военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики под руководством главного дирижера подполковника Джуматай уулу Дастана, затем на сцену вышла рота почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики с показательным выступлением. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало исполнение легендарной песни "День Победы" Государственным военным оркестром Кыргызстана. Другим запоминающимся моментом стала песня "Первым делом самолеты", которую спел заслуженный артист Кыргызской Республики Игорь Воронцов.
На сцену также выходили Филипп Киркоров, Zivert, TASSO, Николай Басков, Слава, Стас Михайлов и кыргызские исполнители Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова и другие.
 
БишкекДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала