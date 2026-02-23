https://ria.ru/20260223/kontsert-2076238475.html
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке - РИА Новости, 23.02.2026
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
В Бишкеке на площади Ала-Тоо 22 февраля состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:17:00+03:00
2026-02-23T17:17:00+03:00
2026-02-23T17:17:00+03:00
бишкек
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076234689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6da1bf13e9383332db416ed7ce187a4.jpg
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076234689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3350ace09b99adac119c4b87acbd877c.jpg
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке
22 февраля на площади Ала-Тоо состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Открывал концерт Военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики под руководством главного дирижера подполковника Джуматай уулу Дастана, затем на сцену вышла рота почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики с показательным выступлением. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало исполнение легендарной песни "День Победы" Государственным военным оркестром Кыргызстана. Другим запоминающимся моментом стала песня "Первым делом самолеты", которую спел заслуженный артист Кыргызской Республики Игорь Воронцов.
На сцену также выходили Филипп Киркоров, Zivert, TASSO, Николай Басков, Слава, Стас Михайлов и кыргызские исполнители Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова и другие.
2026-02-23T17:17
true
PT3M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, день защитника отечества, видео
Бишкек, День защитника Отечества
В Бишкеке на площади Ала-Тоо 22 февраля состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Его открывал Военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики под руководством главного дирижера подполковника Джуматай уулу Дастана, затем на сцену вышла рота почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики с показательным выступлением. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало исполнение легендарной песни "День Победы" Государственным военным оркестром Кыргызстана. Другим запоминающимся моментом стала песня "Первым делом самолеты", которую спел заслуженный артист Кыргызской Республики Игорь Воронцов.
На сцену также выходили Филипп Киркоров, Zivert, TASSO, Николай Басков, Слава, Стас Михайлов и кыргызские исполнители Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова и другие.