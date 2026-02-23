Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества в Бишкеке

Его открывал Военно-показательный оркестр Министерства обороны Кыргызской Республики под руководством главного дирижера подполковника Джуматай уулу Дастана, затем на сцену вышла рота почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики с показательным выступлением. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало исполнение легендарной песни "День Победы" Государственным военным оркестром Кыргызстана. Другим запоминающимся моментом стала песня "Первым делом самолеты", которую спел заслуженный артист Кыргызской Республики Игорь Воронцов.