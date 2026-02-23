Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России

Аналитик при этом отметил, что Россия успешно наладила производство патронов, снарядов, ракет и прочей продукции, которая необходима для победы в любом конфликте. По его оценке, РФ также успешно справилась с санкциями и продолжает получать значительные доходы и сотрудничать с другими странами.

"Сражения выигрывают солдаты, а войны выигрывают нации. Я имею в виду, что нужно развивать свой военно-промышленный комплекс… Россия делает это очень успешно. Она обладает огромными природными ресурсами, нефтью и газом, и, несмотря на все санкции, она по-прежнему зарабатывает много денег", - добавил он.