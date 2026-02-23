Рейтинг@Mail.ru
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России - РИА Новости, 23.02.2026
21:25 23.02.2026
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России
Военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Украина "постепенно" проигрывает России на поле боя. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:25:00+03:00
2026-02-23T21:25:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
Британский аналитик заявил, что Украина постепенно проигрывает России

Военный аналитик Белл: Украина постепенно проигрывает РФ на поле боя

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Украина "постепенно" проигрывает России на поле боя.
"Откровенно говоря, на линии фронта в настоящий момент Украина постепенно проигрывает. Россия постепенно продвигается… на поле боя для Украины наступают очень трудные времена", - сказал Белл в эфире телеканала.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас рассказала, чему должна отдать приоритет Украина
Вчера, 21:04
Аналитик при этом отметил, что Россия успешно наладила производство патронов, снарядов, ракет и прочей продукции, которая необходима для победы в любом конфликте. По его оценке, РФ также успешно справилась с санкциями и продолжает получать значительные доходы и сотрудничать с другими странами.
"Сражения выигрывают солдаты, а войны выигрывают нации. Я имею в виду, что нужно развивать свой военно-промышленный комплекс… Россия делает это очень успешно. Она обладает огромными природными ресурсами, нефтью и газом, и, несмотря на все санкции, она по-прежнему зарабатывает много денег", - добавил он.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине
Вчера, 20:31
 
