В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы через государственную компанию Ecopetrol без специальной лицензии правительства США, заявил колумбийский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма.