В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа - РИА Новости, 23.02.2026
02:14 23.02.2026
В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа
В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа
Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы через государственную компанию Ecopetrol без специальной лицензии правительства США, заявил... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
венесуэла
колумбия
сша
ecopetrol
венесуэла
колумбия
сша
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, венесуэла, колумбия, сша, ecopetrol
В мире, Венесуэла, Колумбия, США, Ecopetrol
В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа

Колумбия не сможет импортировать венесуэльский газ без разрешения США

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы через государственную компанию Ecopetrol без специальной лицензии правительства США, заявил колумбийский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эдвин Пальма.
"К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем осуществить эту транзакцию, потому что нам говорят в Венесуэле, что требуется лицензия со стороны правительства Соединённых Штатов, и оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения", - сообщил Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе, видеозапись его общения с журналистами опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
Пальма отметил, что правительство стремится действовать быстро и прагматично, рассматривая возможные альтернативы, включая поставки сжиженного нефтяного газа в дополнение к природному, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.
В Колумбии развивается серьёзный газовый кризис - страна быстро теряет объемы доказанных запасов и снижает добычу при росте потребления. По некоторым оценкам, существующий газ в стране может закончиться через шесть лет, при этом уже сейчас его не хватает для покрытия всех потребностей. Импорт дорогого СПГ через морские терминалы, который в 2026 году может составить до четверти внутреннего потребления, стал причиной резкого роста цен: в Боготе в декабре 2025 года инфляция в газовой сфере составила почти 17%, тарифы для конечных пользователей заметно выросли и продолжат расти.
Правительство Колумбии в этой ситуации активно ищет возможность обеспечить поставки топлива, в том числе обсуждает вариант получения трубопроводного газа из Венесуэлы. Закупкам в Венесуэле однако препятствует не только необходимость получения разрешения США, но и состояние соединяющего страны газопровода. Трубопровод Антонио Рикаурте долгое время не используется и, как пишут местные издания, требует значительных инвестиций для восстановления.
