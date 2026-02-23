Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК).
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник передало, что Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.
«
"Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на высокий пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (TПK). Это решение в полной мере подтверждает Ваш безоговорочный политический авторитет и сплоченность возглавляемой партии", - привели слова Медведева в Telegram-канале "Единой России".
Заместитель председателя Совбеза РФ отметил, что особое место в российско-корейских отношениях занимает взаимодействие между "Единой Россией" и ТПК.
