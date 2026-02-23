Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК
17:52 23.02.2026
Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК
Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК
Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост
в мире
россия
кндр
дмитрий медведев
ким чен ын
единая россия
россия
кндр
в мире, россия, кндр, дмитрий медведев, ким чен ын, единая россия
В мире, Россия, КНДР, Дмитрий Медведев, Ким Чен Ын, Единая Россия
Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК

Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост генсека ТПК

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК).
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник передало, что Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.
"Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на высокий пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (TПK). Это решение в полной мере подтверждает Ваш безоговорочный политический авторитет и сплоченность возглавляемой партии", - привели слова Медведева в Telegram-канале "Единой России".
Заместитель председателя Совбеза РФ отметил, что особое место в российско-корейских отношениях занимает взаимодействие между "Единой Россией" и ТПК.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником
12 февраля, 07:10
 
В миреРоссияКНДРДмитрий МедведевКим Чен ЫнЕдиная Россия
 
 
