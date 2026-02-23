Рейтинг@Mail.ru
06:18 23.02.2026 (обновлено: 12:35 23.02.2026)
Российские дипломаты возложили цветы к Монументу освобождения в КНДР
в мире
кндр
россия
пхеньян
корейская народная армия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, кндр, россия, пхеньян, корейская народная армия
В мире, КНДР, Россия, Пхеньян, Корейская народная армия
СЕУЛ, 23 фев — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха, сотрудники российской дипмиссии и члены их семей совместно с представителями МИД и Минобороны КНДР возложили цветы к Монументу освобождения Кореи в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Двадцать третьего февраля по случаю Дня защитника Отечества Временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха, сотрудники российской дипмиссии, аппарата ВАТ и члены их семей вместе с представителями МИД и Минобороны КНДР возложили цветы к Монументу освобождения Кореи на сопке Моранбон и к могилам наших соотечественников на Советском мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна", - сообщило посольство.
Отмечается, что в церемонии участвовали почетный караул Корейской народной армии и военный оркестр.
В посольстве также сообщили, что накануне праздника, 19 февраля, российские дипломаты возложили красные гвоздики к памятнику советского солдата Алёши в городе Нампхо.
В миреКНДРРоссияПхеньянКорейская народная армия
 
 
