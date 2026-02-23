Российские дипломаты возложили цветы к Монументу освобождения в КНДР

СЕУЛ, 23 фев — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха, сотрудники российской дипмиссии и члены их семей совместно с представителями МИД и Минобороны КНДР возложили цветы к Монументу освобождения Кореи в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.