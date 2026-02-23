Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kallas-2076277565.html
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что намерена предложить странам Евросоюза снять санкции с уполномоченного президента РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:24:00+03:00
2026-02-23T22:24:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dd3a83ad4d9312f06b9d7b7926326fb0.jpg
https://ria.ru/20260223/venesuela-2076274248.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_6e24c13f9812298628db6567703c6d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, кайя каллас, евросоюз
В мире, Венесуэла, Каракас, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес

Каллас предложит снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Родригес

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что намерена предложить странам Евросоюза снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес в рамках обсуждения нового подхода ЕС к Каракасу.
"Относительно Венесуэлы. Мы видим определенные шаги (со стороны нынешних властей страны – ред.)... Я предложу снять санкции с Дельси Родригес как действующего уполномоченного президента. Будет ли консенсус - увидим. Также нам нужно обсудить новую стратегию в отношении Венесуэлы, возможно, с определёнными условиями", - сказала она.
Санкции ЕС против Родригес действуют с 2018 года и включают, в частности, запрет на въезд на территорию союза и замораживание активов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Вчера, 21:43
 
В миреВенесуэлаКаракасКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала