Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес
Каллас заявила, что предложит ЕС снять санкции с Родригес
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что намерена предложить странам Евросоюза снять санкции с уполномоченного президента РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:24:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
кайя каллас
евросоюз
венесуэла
каракас
