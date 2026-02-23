Каллас: одна из стран ЕС блокирует санкции против израильских поселенцев

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Одна страна Евросоюза блокирует санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, остальные 26 государств поддерживают введение ограничительных мер, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Что касается Западного берега, здесь проблема такая же, как и с Украиной. Двадцать шесть стран поддерживают санкции против прибегающих к насилию поселенцев. Это (санкции - ред.) находится на рассмотрении уже довольно давно, и одна страна не хочет этого. Это явно проблема, с которой мы сталкиваемся при принятии решений", - сказала она по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
При этом Каллас не уточнила, о какой именно стране идет речь.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Позже гостелерадиокомпания Kan сообщила, что правительство Израиля одобрило инициативу ряда министров по запуску процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан, отметив, что это первое подобное решение с 1967 года, которое является еще одним шагом на пути к аннексии палестинских территорий.
Решение вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества.