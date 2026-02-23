Рейтинг@Mail.ru
ЕК обсуждает с Венгрией и Словакией антироссийские санкции, заявила Каллас
18:44 23.02.2026 (обновлено: 18:50 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kallas-2076251543.html
ЕК обсуждает с Венгрией и Словакией антироссийские санкции, заявила Каллас
ЕК обсуждает с Венгрией и Словакией антироссийские санкции, заявила Каллас

Каллас: ЕК работает с Венгрией и Словакией по вопросу новых санкций против РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Мы проводим работу с коллегами из Венгрии и Словакии на разных уровнях, чтобы продвинуться с этим пакетом", - сказала она по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас заявила о сокращении дипломатического представительства России в ЕС
Вчера, 18:40
 
