В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
Мужчину, ограбившего в женской одежде свое место работы в египетской провинции Кена, приговорили к пожизненному заключению, сообщило издание Cairo 24. РИА Новости, 23.02.2026
КАИР, 23 фев - РИА Новости.
Мужчину, ограбившего в женской одежде свое место работы в египетской провинции Кена, приговорили к пожизненному заключению, сообщило издание Cairo 24
.
По данным издания, история произошла в ноябре 2023 года: сотрудник кредитной компании в провинции Кена, переодевшись в женскую одежду, пришел в офис, когда там никого не было, и похитил около 21 тысячи долларов. Вскоре его задержали, добавило издание.
"Уголовный суд Кены… приговорил к пожизненному заключению сотрудника по обвинению в краже крупной суммы денег с места его работы", - говорится в сообщении издания.
Помимо пожизненного заключения, суд обязал его вернуть украденную сумму, отметило издание.