В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде

По данным издания, история произошла в ноябре 2023 года: сотрудник кредитной компании в провинции Кена, переодевшись в женскую одежду, пришел в офис, когда там никого не было, и похитил около 21 тысячи долларов. Вскоре его задержали, добавило издание.