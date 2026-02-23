Рейтинг@Mail.ru
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
20:05 23.02.2026
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде
Мужчину, ограбившего в женской одежде свое место работы в египетской провинции Кена, приговорили к пожизненному заключению, сообщило издание Cairo 24. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T20:05:00+03:00
2026-02-23T20:05:00+03:00
египет, в мире
Египет, В мире
В Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде

Cairo 24: в Египте мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде

© AP Photo / STRПолицейская машина в Хургаде, Египет
Полицейская машина в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / STR
Полицейская машина в Хургаде, Египет. Архивное фото
КАИР, 23 фев - РИА Новости. Мужчину, ограбившего в женской одежде свое место работы в египетской провинции Кена, приговорили к пожизненному заключению, сообщило издание Cairo 24.
По данным издания, история произошла в ноябре 2023 года: сотрудник кредитной компании в провинции Кена, переодевшись в женскую одежду, пришел в офис, когда там никого не было, и похитил около 21 тысячи долларов. Вскоре его задержали, добавило издание.
"Уголовный суд Кены… приговорил к пожизненному заключению сотрудника по обвинению в краже крупной суммы денег с места его работы", - говорится в сообщении издания.
Помимо пожизненного заключения, суд обязал его вернуть украденную сумму, отметило издание.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
Вчера, 19:30
 
