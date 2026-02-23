Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/izrail-2076273179.html
Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном
Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном - РИА Новости, 23.02.2026
Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном
Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в возможном противостоянии с Ираном, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:24:00+03:00
2026-02-23T21:24:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260222/netanyakhu-2076111933.html
https://ria.ru/20260219/iran-2075599023.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном

Нетаньяху: Израиль переживает сложные дни

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в возможном противостоянии с Ираном, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху.
"Мы переживаем сложные дни ... никто не знает, что принесет день (грядущий - ред.). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию. Я ясно дал понять режиму аятолл, что, если они совершат самую тяжелую ошибку в своей истории и нападут на Израиль, мы ответим с такой силой, которую они не могут себе представить", - заявил в парламенте страны премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама
22 февраля, 18:39
Нетаньяху также призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для полемики.
"Сейчас не время для споров. Мы накануне праздника Пурим. В эти дни, как и тогда, нужно сплотить ряды народа, стоять плечом к плечу. Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали – когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений", - заключил премьер еврейского государства.
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль
19 февраля, 19:41
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала