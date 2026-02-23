Нетаньяху заявил о готовности к любому сценарию с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в возможном противостоянии с Ираном, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху.
"Мы переживаем сложные дни ... никто не знает, что принесет день (грядущий - ред.). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию. Я ясно дал понять режиму аятолл, что, если они совершат самую тяжелую ошибку в своей истории и нападут на Израиль, мы ответим с такой силой, которую они не могут себе представить", - заявил в парламенте страны премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Нетаньяху также призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для полемики.
"Сейчас не время для споров. Мы накануне праздника Пурим. В эти дни, как и тогда, нужно сплотить ряды народа, стоять плечом к плечу. Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали – когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений", - заключил премьер еврейского государства.
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
