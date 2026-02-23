Рейтинг@Mail.ru
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 23.02.2026
09:48 23.02.2026
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 23.02.2026
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico
Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico РИА Новости, 23.02.2026
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico

Politico: Исландия хочет ускоренно провести референдум о вступлении в ЕС

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе... Правящая коалиция Рейкьявика обещала провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС к 2027 году, но сроки ускоряются на фоне геополитических потрясений, решения Вашингтона ввести пошлины против Исландии и угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию", - говорится в сообщении.
По информации источников газеты, исландский парламент объявит дату голосования в течение следующих нескольких недель, и, если исландцы проголосуют "за", они могут вступить в ЕС раньше других стран-кандидатов. Отмечается, что обсуждения потенциального возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС начались ещё до возвращения Трампа в Белый дом.
"Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи Трампа определённо заставило сосредоточиться... Это, должно быть, настораживающе для маленькой страны", - заявил изданию неназванный чиновник ЕС.
