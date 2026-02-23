https://ria.ru/20260223/islandija-2076180196.html
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 23.02.2026
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico
Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T09:48:00+03:00
2026-02-23T09:48:00+03:00
2026-02-23T09:48:00+03:00
в мире
исландия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998558605_0:147:2756:1697_1920x0_80_0_0_6b8351e0f34b66b4eb03ac4a451f964f.jpg
https://ria.ru/20260115/smi-2067977134.html
исландия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998558605_150:0:2606:1842_1920x0_80_0_0_3314ef2a0b26e6222d607bb80140f46a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, евросоюз
В мире, Исландия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Евросоюз
Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico
Politico: Исландия хочет ускоренно провести референдум о вступлении в ЕС
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе... Правящая коалиция Рейкьявика обещала провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС
к 2027 году, но сроки ускоряются на фоне геополитических потрясений, решения Вашингтона ввести пошлины против Исландии
и угроз президента США Дональда Трампа
аннексировать Гренландию", - говорится в сообщении.
По информации источников газеты, исландский парламент объявит дату голосования в течение следующих нескольких недель, и, если исландцы проголосуют "за", они могут вступить в ЕС раньше других стран-кандидатов. Отмечается, что обсуждения потенциального возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС начались ещё до возвращения Трампа в Белый дом.
"Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи Трампа определённо заставило сосредоточиться... Это, должно быть, настораживающе для маленькой страны", - заявил изданию неназванный чиновник ЕС.