Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации источников газеты, исландский парламент объявит дату голосования в течение следующих нескольких недель, и, если исландцы проголосуют "за", они могут вступить в ЕС раньше других стран-кандидатов. Отмечается, что обсуждения потенциального возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС начались ещё до возвращения Трампа в Белый дом.