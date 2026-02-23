Германия ждет от США четкой политики на фоне ситуации с пошлинами

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его полномочий, и выработают чёткую политику, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Существует необходимость проанализировать это решение суда, в том числе вопрос о его обратной силе в отношении уже введенных пошлин. Мы не относимся к этому спокойно или беспристрастно, мы следим за ситуацией с большим интересом. Мы также ожидаем, что американская сторона очень быстро отреагирует четкой политикой, которая позволит нам поступать исходя из этого", - заявил Корнелиус журналистам.