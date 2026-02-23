https://ria.ru/20260223/germaniya-2076228544.html
Германия ждет от США четкой политики на фоне ситуации с пошлинами
Германия ждет от США четкой политики на фоне ситуации с пошлинами - РИА Новости, 23.02.2026
Германия ждет от США четкой политики на фоне ситуации с пошлинами
Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:21:00+03:00
2026-02-23T16:21:00+03:00
2026-02-23T16:27:00+03:00
в мире
сша
германия
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260223/tramp-2076222674.html
https://ria.ru/20260221/tramp-2075997606.html
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Германия ждет от США четкой политики на фоне ситуации с пошлинами
Корнелиус: Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение по пошлинам
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Германия ожидает, что США быстро отреагируют на решение Верховного суда о том, что пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, выходили за рамки его полномочий, и выработают чёткую политику, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Верховный суд США
20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Существует необходимость проанализировать это решение суда, в том числе вопрос о его обратной силе в отношении уже введенных пошлин. Мы не относимся к этому спокойно или беспристрастно, мы следим за ситуацией с большим интересом. Мы также ожидаем, что американская сторона очень быстро отреагирует четкой политикой, которая позволит нам поступать исходя из этого", - заявил Корнелиус журналистам.
Он отметил, что ситуация очень нестабильна и немецкие власти все еще пытаются понять позицию американского правительства.
"Правительство ФРГ
сейчас согласовывает позицию с европейскими партнёрами и Еврокомиссией
. Процесс идёт... Нам нужна ясность относительно следующих шагов правительства США, которое также должно быть заинтересовано в стабильности и предсказуемости торговых отношений", - отметил представитель правительства ФРГ.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС
планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США.
Европарламент
ранее заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии
. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.