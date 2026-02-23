В ФРГ начали расследование против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правоохранители в Германии начали расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, сообщает издание Heilbronner Stimme.
Согласно публикации, пенсионер из города Хайльбронн, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, в конце октября прошлого года оставил комментарий в соцсети Facebook*, в котором он написал, что в город "приезжает Пиноккио". Так он прокомментировал пост местной полиции, в котором сообщалось, что из-за визита канцлера введены временные ограничения на перелеты.
"С точки зрения пенсионера из Хайльбронна это просто безобидная шутка... Через три месяца, в конце января, он не поверил своим глазам - он получил письмо от уголовной полиции. Из-за комментария в отношении него теперь начато расследование. Подозрение в оскорблении, параграф 188 уголовного кодекса", - говорится в материале газеты, в распоряжении которой оказалось письмо правоохранителей.
Как отмечает Heilbronner Stimme, это не первый раз, когда Мерца называют Пиноккио - подобное сравнение также звучало из уст сопредседателя "Зеленых" Франциски Брантнер и депутат "Альтернативы для Германии" (АдГ) Стефан Бранднер.
В сентябре прошлого года немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленных против на тот момент кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и его партии, обыски были инициированы судом, возглавляемым женой Мерца, о чем сообщала телерадиокомпания WDR.