В ФРГ начали расследование против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правоохранители в Германии начали расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, сообщает издание Heilbronner Stimme.

В сентябре прошлого года немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленных против на тот момент кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и его партии, обыски были инициированы судом, возглавляемым женой Мерца, о чем сообщала телерадиокомпания WDR.