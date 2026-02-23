В шести странах ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 25 процентов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) — 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии — 20,8%, Хорватии — 12,7%, Бельгии — 24,4%.
В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%.
Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта — середины апреля.
