В шести странах ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 25 процентов
11:15 23.02.2026 (обновлено: 14:46 23.02.2026)
В шести странах ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 25 процентов
В шести странах ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 25 процентов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на 21 февраля, общий уровень заполненности в европейских ПХГ составляет 30,9%. Ниже в этот день (за 16 лет наблюдений) было только в 2022 году. При этом в шести странах — Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии — уровень запасов опустился ниже 25%.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер
14 февраля, 11:54
Показатель в Германии (крупнейшая страна в ЕС по величине мощностей ПХГ) составляет 20,5%, в Нидерландах и Франции (третья и четвертая страны по аналогичному показателю) — 11,8% и 21,1% соответственно, в Латвии — 20,8%, Хорватии — 12,7%, Бельгии — 24,4%.
В Дании уровень запасов в ПХГ составляет 26,8%.
Аналитики "Газпрома" 18 февраля отмечали, что из европейских ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
Сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта — середины апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Газовые амбиции США оказались разрушительными
21 февраля, 08:00
 
