В шести странах ЕС запасы газа в ПХГ опустились ниже 25 процентов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах в ЕС опустились ниже 25% в Германии, Нидерландах, Франции, Латвии, Хорватии, Бельгии, а в Дании близки к этому уровню, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).