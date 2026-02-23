Цены на газ в Европе опустились ниже 380 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE

Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги в 10.00 мск у отметки в 377,2 доллара (–3,2%). А по состоянию на 10.03 мск их стоимость составляет 376,2 доллара (–3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.