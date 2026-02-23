https://ria.ru/20260223/gaz-2076188842.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 380 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные РИА Новости, 23.02.2026
Цены на газ в Европе опустились ниже 380 долларов за тысячу кубов
ICE: биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 380 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опускаются на 3,5%, находясь на уровне ниже 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги в 10.00 мск у отметки в 377,2 доллара (–3,2%). А по состоянию на 10.03 мск их стоимость составляет 376,2 доллара (–3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.