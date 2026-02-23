"Может жить без меня": Галицкий — откровенно о тяжелой болезни и будущем

Сергей Галицкий появился в инфополе с откровенными признаниями. Владелец "Краснодара" рассказал о жизни с тяжелым заболеванием и заверил болельщиков в том, что футбольный клуб при необходимости будет процветать и без него.
Почему "Краснодар" всех раздражал
Его "Краснодар" в мае 2024-го упустил чемпионский титул в последнем туре. Потом был антирекорд клуба по набранным очкам на старте сезона, давление болельщиков и медиа из-за смены тренера весной 2024-го, мужские разговоры в раздевалке в перерыве и после матчей, первая с 2018 года победа над "Зенитом" и первое в истории чемпионство. Ничего бы этого не случилось, если бы не президент клуба.
Все началось ровно 18 лет назад, когда амбициозный бизнесмен Сергей Галицкий основал "Краснодар". За те же 18 лет человек успевает пройти детский сад, школу и начать учебу в университете. Немало, но, по большому счету, вся жизнь впереди. "Краснодар" же в первые годы жизни успел обрести недоброжелателей не только в своем городе (ведь футбол там исторически ассоциировался с "Кубанью"), но и по всей стране. Виной всему в первую очередь способ, благодаря которому "Краснодар" каждый раз шел на повышение в классе, — занимавшие более высокие места в таблице клубы не были готовы к участию в более серьезных турнирах по финансовым причинам.
Добавляло споров и видение футбола президентом. Галицкий — ярый противник игры от обороны. И тренеров в команду он приглашал со схожими взглядами. Это давало промежуточные результаты, будь то три бронзы чемпионата России или выход в финал Кубка, но дотянуться до трофеев раз за разом не получалось.
Фундамент того, что мы видим сейчас, заложили в 2011 году, когда была основана академия "Краснодара". Важную роль в долгожданном чемпионстве, помимо качественных легионеров, сыграли свои ребята - вратарь Станислав Агкацев, а также полузащитники Эдуард Сперцян, Александр Черников и Никита Кривцов.
Самым же успешным ее выпускником, конечно же, является вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, который за полтора года во Франции успел выиграть шесть трофеев, включая лигочемпионский, а также стать первым номером сильнейшей команды Европы прошлого сезона. Но и другие на слуху у любителей футбола — это и вратари Евгений Латышонок и Денис Адамов (оба - "Зенит"), и полузащитники Даниил Фомин ("Динамо"), Даниил Уткин ("Ростов") и Илья Петров ("Балтика"), и нападающие Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев (оба - "Локомотив").
И далеко не факт, что эти ребята, как еще десятки других, добились бы чего-то в профессиональном футболе, если бы не Галицкий. Так же, как не было бы и лучшего стадиона в стране с прекрасным парком рядом.
"Болельщики могут быть спокойны 10-15 лет"
Несколько лет назад президент "Краснодара" признался в том, что болеет и из-за этого не может в необходимой мере посещать матчи команды.
"Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть", - признался в новом документальном фильме "Краснодар" Галицкий.
"Нельзя сравнивать то, как я сейчас участвую, и то, как я участвовал лет пять назад, до моей болезни, до сложной ситуации в моей жизни. Я это сделал намеренно, клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы плюс те ресурсы, которые размещены в школе и в клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойным по финансам. И болельщики, наверное, следующие 10-15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны - клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что я пообещал, я сделал. Болельщики наши могут быть спокойны", - высказался владелец клуба.
В эпилоге ленты, следующем после кадров празднования чемпионства, Галицкий поделился, что у него "нет мечты выиграть кубок".
"У меня есть мечта построить клуб, который бы смог сам двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел в длинную этих проблем. Остальное - это спорт. Когда у тебя шестой бюджет, иногда это дело небольшого случая. Я счастлив, что город и болельщики получили его. Для них это было важно! А для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может дальше без меня, и то, что он собирает аудиторию, невероятное количество болельщиков, для которых это их клуб", - добавил он.
Титры фильма отличаются от привычных упоминанием в первую очередь не тех, кто работал над ним, а перечислением сотрудников всех отделов клуба, тренерского штаба и игроков, а также болельщиков, каждый из которых вложил частичку себя в первое чемпионство "Краснодара".