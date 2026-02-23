https://ria.ru/20260223/frantsiya-2076244228.html
Правительству Франции выдвинули второй за день вотум недоверия
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула правительству вотум недоверия из-за недовольства стратегией в области энергетики на период до 2035 года,... РИА Новости, 23.02.2026
"Непокорившаяся Франция" выдвинула правительству вотум недоверия