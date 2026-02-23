Рейтинг@Mail.ru
Правительству Франции выдвинули второй за день вотум недоверия
17:46 23.02.2026 (обновлено: 19:15 23.02.2026)
Правительству Франции выдвинули второй за день вотум недоверия
Правительству Франции выдвинули второй за день вотум недоверия
в мире, франция, марин ле пен
В мире, Франция, Марин Ле Пен
Правительству Франции выдвинули второй за день вотум недоверия

ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула правительству вотум недоверия из-за недовольства стратегией в области энергетики на период до 2035 года, принятой властями ранее без согласования с парламентом.
Ранее аналогичный вотум выдвинула правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен.
"Мы выдвигаем вотум недоверия!" - говорится в заявлении фракции партии в соцсети X.
Левые обвинили правительство в желании навязать Франции энергетическую политику на десятилетия без каких-либо дебатов или голосования.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Партия Ле Пен выдвинула правительству вотум недоверия
Вчера, 13:51
 
В миреФранцияМарин Ле Пен
 
 
