Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой"

БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом "Дружба", однако украинская сторона была готова к разговору только после 25 февраля.

"Я был заинтересован поговорить с президентом Украины по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию . Мы получили сообщение, что украинский президент готов к разговору аж после 25 февраля", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook * в понедельник.

Фицо сообщил, что Словакия располагает информацией о том, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а украинская сторона в свою очередь так и не позволила послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена.

"Остановка потока нефти - исключительно политическое решение, цель которого шантаж Словакии в международных вопросах, касающихся войны на Украине. Словакия - независимое государство и не позволит себя шантажировать", - заключил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.