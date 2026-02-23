Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой" - РИА Новости, 23.02.2026
22:52 23.02.2026
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом "Дружба", однако украинская сторона была готова РИА Новости, 23.02.2026
в мире, украина, словакия, россия, владимир зеленский, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
Зеленский не захотел разговаривать с Фицо о ситуации с "Дружбой"

Фицо: Зеленский готов к разговору о "Дружбе" только после 25 февраля

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что хотел обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию с нефтепроводом "Дружба", однако украинская сторона была готова к разговору только после 25 февраля.
"Я был заинтересован поговорить с президентом Украины по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что украинский президент готов к разговору аж после 25 февраля", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС
Вчера, 19:43
Фицо сообщил, что Словакия располагает информацией о том, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а украинская сторона в свою очередь так и не позволила послу Словакии на Украине посетить ту часть инфраструктуры, которая якобы повреждена.
"Остановка потока нефти - исключительно политическое решение, цель которого шантаж Словакии в международных вопросах, касающихся войны на Украине. Словакия - независимое государство и не позволит себя шантажировать", - заключил Фицо.
Ранее Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Фицо назвал безумием финансирование Украины Евросоюзом
22 февраля, 22:07
 
В миреУкраинаСловакияРоссияВладимир ЗеленскийРоберт Фицо
 
 
