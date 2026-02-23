Рейтинг@Mail.ru
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
09:45 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/festival-2076179795.html
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 23.02.2026
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи
Марафон романтических сонат прошел на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T09:45:00+03:00
2026-02-23T09:45:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
сергей ролдугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076178121_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_ee91dd2df88e4c1453b6732f086955db.jpg
https://ria.ru/20260221/sochi--2075948246.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076178121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e061183ee1738e4ae43f7d9f8e0a7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, сергей ролдугин
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Сергей Ролдугин
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи

Марафон романтических сонат прошел на фестивале искусств в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСкрипач Александр Полторацкий выступает с Сонатой № 3 Э. Грига на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Скрипач Александр Полторацкий выступает с Сонатой № 3 Э. Грига на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Скрипач Александр Полторацкий выступает с Сонатой № 3 Э. Грига на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 23 фев – РИА Новости. Марафон романтических сонат прошел на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
В течение одного дня молодые исполнители дали четыре концерта. Выступления проходили в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, они стали совместным проектом фестиваля и Санкт-Петербургского Дома музыки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
"Четыре концерта представляет музыку разных стран эпохи романтизма. В основном это XIX век или же композиторы более позднего времени, но примыкающие к романтизму, как, например, Рахманинов. У марафона есть прекрасное название "В поисках истины". Все мы как музыканты и ищем эту истину", – рассказал в интервью РИА Новости один из участников концертов пианист Иван Кощеев.
Программа всех четырех выступления была составлена под кураторством виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина. Два концерта были посвящены композиторам немецкого романтизма, один – русской и один – французской музыке.
"Мы все воспитаны на эпохе романтизма, поэтому и музыка того времени нам особенно близка. Мы с детства читаем романтическую литературу, слушаем музыку того времени. Поэтому и произведения композиторов романтиков особенно близки и исполнителям, и слушателям", – поделился Кощеев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Открыло этот день исполнение необычного сочинения – сонаты, написанной сразу тремя композиторами в честь выдающегося скрипача XIX века Йозефа Иоахима. Разные части сонаты сочинили композиторы той эпохи – Шуман, его ученик Дитрих и Брамс. Среди сочинений, которые прозвучали во время Марафона романтических сонат, были как известные произведения, так и редко исполняемые, например, поздняя соната французского романтика Сен-Санса для кларнета и фортепиано.
В концертах приняли участие молодые солисты, все они – участники программ Санкт-Петербургского Дома музыки.
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступает в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступил в аэропорту Сочи
21 февраля, 11:47
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиСергей Ролдугин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала