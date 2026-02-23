Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи

Скрипач Александр Полторацкий выступает с Сонатой № 3 Э. Грига на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 23 фев – РИА Новости. Марафон романтических сонат прошел на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

В течение одного дня молодые исполнители дали четыре концерта. Выступления проходили в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, они стали совместным проектом фестиваля и Санкт-Петербургского Дома музыки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в медиабанк Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в медиабанк Пианист Виталий Петров и виолончелист Михаил Агарков выступают с сонатой Ф. Шопена на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

"Четыре концерта представляет музыку разных стран эпохи романтизма. В основном это XIX век или же композиторы более позднего времени, но примыкающие к романтизму, как, например, Рахманинов. У марафона есть прекрасное название "В поисках истины". Все мы как музыканты и ищем эту истину", – рассказал в интервью РИА Новости один из участников концертов пианист Иван Кощеев.

Программа всех четырех выступления была составлена под кураторством виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина . Два концерта были посвящены композиторам немецкого романтизма, один – русской и один – французской музыке.

"Мы все воспитаны на эпохе романтизма, поэтому и музыка того времени нам особенно близка. Мы с детства читаем романтическую литературу, слушаем музыку того времени. Поэтому и произведения композиторов романтиков особенно близки и исполнителям, и слушателям", – поделился Кощеев.

Открыло этот день исполнение необычного сочинения – сонаты, написанной сразу тремя композиторами в честь выдающегося скрипача XIX века Йозефа Иоахима. Разные части сонаты сочинили композиторы той эпохи – Шуман, его ученик Дитрих и Брамс. Среди сочинений, которые прозвучали во время Марафона романтических сонат, были как известные произведения, так и редко исполняемые, например, поздняя соната французского романтика Сен-Санса для кларнета и фортепиано.