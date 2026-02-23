Рейтинг@Mail.ru
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 23.02.2026
16:04 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/evrokomissiya-2076227648.html
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба"
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 23.02.2026
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба"
Украина занимается ремонтом нефтепровода "Дружба", утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:04:00+03:00
2026-02-23T16:04:00+03:00
https://ria.ru/20260222/neft-2076109979.html
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба"

Итконен: Украина взяла на себя обязательства восстановить нефтепровод "Дружба"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Украина занимается ремонтом нефтепровода "Дружба", утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Наш приоритет - энергетическая безопасность государств-членов. Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, а решение о сроках остается за ней", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Киев просит у ЕК помощь с поставками нефти в Словакию и Венгрию, пишут СМИ
22 февраля, 18:27
 
