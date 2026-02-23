Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Эстонии
17:09 23.02.2026 (обновлено: 17:53 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/estoniya-2076237273.html
СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Эстонии
На границе Эстонии и России образовались длинные очереди, пишет Life. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, россия, эстония, нарва
В мире, Россия, Эстония, Нарва
Life: сотни эстонцев пытаются пересечь границу с Россией на 23 февраля

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На границе Эстонии и России образовались длинные очереди, пишет Life.
"Сотни эстонцев стоят в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля", — говорится в публикации.
По данным издания, очереди начали появляться еще 20 февраля. Как пишет Life, людям приходится стоять по несколько часов на морозе, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт.
Отмечается, что такая ситуация наблюдается из-за нового указа властей Эстонии, согласно которому с 24 февраля границу с Россией можно будет пересечь только днем. Из-за этого жители страны решили сделать это заранее, в частности, чтобы навестить родственников на День защитника Отечества.
Ранее издание ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщило, что власти страны с 24 февраля закроют на три месяца ночное движение на автомобильных пограничных пунктах "Лухамаа" и "Койдула" на границе с Россией. Власти Эстонии аргументировали принятие такого решения тем, что закрытие пунктов пропуска в ночное время позволит направить больше ресурсов на охрану границы.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
В миреРоссияЭстонияНарва
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
