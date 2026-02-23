СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Эстонии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На границе Эстонии и России образовались длинные очереди, пишет Life.
"Сотни эстонцев стоят в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля", — говорится в публикации.
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию
22 февраля, 13:15
По данным издания, очереди начали появляться еще 20 февраля. Как пишет Life, людям приходится стоять по несколько часов на морозе, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт.
Отмечается, что такая ситуация наблюдается из-за нового указа властей Эстонии, согласно которому с 24 февраля границу с Россией можно будет пересечь только днем. Из-за этого жители страны решили сделать это заранее, в частности, чтобы навестить родственников на День защитника Отечества.
Ранее издание ERR со ссылкой на коммуникационное бюро эстонского правительства сообщило, что власти страны с 24 февраля закроют на три месяца ночное движение на автомобильных пограничных пунктах "Лухамаа" и "Койдула" на границе с Россией. Власти Эстонии аргументировали принятие такого решения тем, что закрытие пунктов пропуска в ночное время позволит направить больше ресурсов на охрану границы.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
В Эстонии хотят ужесточить правила выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
21 февраля, 12:58