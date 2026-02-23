https://ria.ru/20260223/dvornik-2076212724.html
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
Дворник, который накануне спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
ТАШКЕНТ, 23 фев - РИА Новости. Дворник, который накануне спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана, сообщает пресс-служба агентства миграции республики.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга
РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
"Узбекистанец Хайрулло Ибодуллаев спас ребёнка, который падал с седьмого этажа на улице Петрозаводская в Санкт-Петербурге, предотвратив неминуемую трагедию", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства.
По оценке ведомства, сам спасатель, несмотря на полученные травмы, проявил высокий гуманизм и мужество.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости, что устанавливают все причины и условия падения ребенка.