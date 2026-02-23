https://ria.ru/20260223/dagestan-2076203095.html
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Цунтинском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 23.02.2026
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8
В Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8