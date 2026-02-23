Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 23.02.2026 (обновлено: 12:24 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/dagestan-2076203095.html
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 - РИА Новости, 23.02.2026
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Цунтинском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:23:00+03:00
2026-02-23T12:24:00+03:00
происшествия
цунтинский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032378449.html
цунтинский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, цунтинский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Цунтинский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

В Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Depositphotos.com / albund
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Цунтинском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"Поступило сообщение от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе Республики Дагестан в 05.47 (мск) произошло землетрясение. Сейсмособытие произошло… на территории Цунтинского района на глубине 10 километров, магнитудой 3.8, интенсивностью 2,5-3 балла. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, сообщений от населения не поступало, добавили в управлении.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля 2025, 14:48
 
ПроисшествияЦунтинский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала