Рейтинг@Mail.ru
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/britaniya-2076248658.html
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети - РИА Новости, 23.02.2026
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети
Британская правая партия Reform UK в случае прихода к власти введет защищенный статус для зданий христианских церквей и запретит их превращение в мечети, заявил РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:25:00+03:00
2026-02-23T18:25:00+03:00
шри-ланка
россия
иран
в мире
братья-мусульмане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260223/zakharova-2076247552.html
https://ria.ru/20260223/endryu-2076242375.html
шри-ланка
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, россия, иран, в мире, братья-мусульмане
Шри-Ланка, Россия, Иран, В мире, Братья-мусульмане
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети

Британская партия Reform UK пообещала запретить превращение церквей в мечети

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британская правая партия Reform UK в случае прихода к власти введет защищенный статус для зданий христианских церквей и запретит их превращение в мечети, заявил в понедельник теневой министр внутренних дел от партии Зиа Юсуф.
"Мы положим конец разжигающей вражду практике преобразования церквей в мечети или храмы любой другой веры. Я с гордостью сообщаю, что после прихода к власти правительство Reform UK немедленно предоставит всем церквям статус объектов культурного наследия и создаст новую категорию специализированного назначения зданий для христианских храмов, чтобы гарантировать, что эти исторические столпы нашего общества никогда не смогут быть преобразованы в места поклонения для какой-либо другой веры", - сказал Юсуф, который сам является мусульманином и сыном мигрантов из Шри-Ланки, в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале партии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Захарова рассказала, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля
Вчера, 18:15
Он подчеркнул, что многое из того, что делает Британию великой страной, связано с ее христианским наследием.
Кроме того, Юсуф пообещал создать агентство по депортации нелегальных мигрантов по аналогу американской иммиграционной службы США (ICE), которое сможет единовременно удерживать 24 000 нелегальных мигрантов. По его словам, сотрудники агентства будут выслеживать, задерживать и депортировать всех нелегальных мигрантов, временно размещая их в модульных жилых помещениях.
Reform UK в понедельник также объявила, что хочет объявить организацию "Братья-мусульмане"* и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористическими организациями.
Партия Reform UK, которая на данный момент набирает популярность и является лидером рейтингов с большим отрывом от популярных партий, ранее обещала вывести страну из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с целью ускорить депортацию из страны нелегальных мигрантов. В августе партия обнародовала план массовой депортации порядка 600 тысяч беженцев в случае прихода к власти после следующих выборов.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Британии не исключают дальнейших действий по обвинению экс-принца Эндрю
Вчера, 17:38
 
Шри-ЛанкаРоссияИранВ миреБратья-мусульмане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала