Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британская правая партия Reform UK в случае прихода к власти введет защищенный статус для зданий христианских церквей и запретит их превращение в мечети, заявил в понедельник теневой министр внутренних дел от партии Зиа Юсуф.

"Мы положим конец разжигающей вражду практике преобразования церквей в мечети или храмы любой другой веры. Я с гордостью сообщаю, что после прихода к власти правительство Reform UK немедленно предоставит всем церквям статус объектов культурного наследия и создаст новую категорию специализированного назначения зданий для христианских храмов, чтобы гарантировать, что эти исторические столпы нашего общества никогда не смогут быть преобразованы в места поклонения для какой-либо другой веры", - сказал Юсуф, который сам является мусульманином и сыном мигрантов из Шри-Ланки , в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале партии.

Он подчеркнул, что многое из того, что делает Британию великой страной, связано с ее христианским наследием.

Кроме того, Юсуф пообещал создать агентство по депортации нелегальных мигрантов по аналогу американской иммиграционной службы США (ICE), которое сможет единовременно удерживать 24 000 нелегальных мигрантов. По его словам, сотрудники агентства будут выслеживать, задерживать и депортировать всех нелегальных мигрантов, временно размещая их в модульных жилых помещениях.

Reform UK в понедельник также объявила, что хочет объявить организацию " Братья-мусульмане "* и Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) террористическими организациями.

Партия Reform UK, которая на данный момент набирает популярность и является лидером рейтингов с большим отрывом от популярных партий, ранее обещала вывести страну из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с целью ускорить депортацию из страны нелегальных мигрантов. В августе партия обнародовала план массовой депортации порядка 600 тысяч беженцев в случае прихода к власти после следующих выборов.