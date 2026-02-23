https://ria.ru/20260223/britaniya-2076187627.html
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2026
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:43:00+03:00
2026-02-23T10:43:00+03:00
2026-02-23T10:43:00+03:00
в мире
великобритания
россия
кирилл дмитриев
кир стармер
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
https://ria.ru/20260115/dmitriev-2068190916.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Дмитриев заявил, что Стармер должен уйти в отставку