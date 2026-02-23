Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2026
10:43 23.02.2026
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2026
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:43:00+03:00
2026-02-23T10:43:00+03:00
в мире
великобритания
россия
кирилл дмитриев
кир стармер
российский фонд прямых инвестиций
великобритания
россия
в мире, великобритания, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку

Дмитриев заявил, что Стармер должен уйти в отставку

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Стармер должен уйти", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию британского телеканала GBNews. Канал сообщил, что, когда Стармер возглавлял прокуратуру Великобритании, преступники, совершившие насилие над детьми, отделались предупреждениями. Как указывают документы, на которые ссылается GBNews, премьер-министр "разрабатывал и согласовывал" с начальниками полиции предупредительные уведомления, которые вручались подозреваемым.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера
15 января, 22:56
 
В миреВеликобританияРоссияКирилл ДмитриевКир СтармерРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
