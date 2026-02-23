https://ria.ru/20260223/basketbol-2076223498.html
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет, сообщается в аккаунте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T15:24:00+03:00
2026-02-23T15:24:00+03:00
2026-02-23T15:40:00+03:00
баскетбол
атланта
россия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076223057_0:86:3000:1774_1920x0_80_0_0_9d500bcf4634ea0fd285d49b25339b7a.jpg
атланта
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076223057_96:0:2816:2040_1920x0_80_0_0_00323bf3bd715277758937cda8e2f623.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атланта, россия, спорт
Баскетбол, Атланта, Россия, Спорт
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет
Выступавшая в России американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в 43 года