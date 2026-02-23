Рейтинг@Mail.ru
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:24 23.02.2026 (обновлено: 15:40 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/basketbol-2076223498.html
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет, сообщается в аккаунте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в соцсети X. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T15:24:00+03:00
2026-02-23T15:40:00+03:00
баскетбол
атланта
россия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076223057_0:86:3000:1774_1920x0_80_0_0_9d500bcf4634ea0fd285d49b25339b7a.jpg
атланта
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076223057_96:0:2816:2040_1920x0_80_0_0_00323bf3bd715277758937cda8e2f623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
атланта, россия, спорт
Баскетбол, Атланта, Россия, Спорт
Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет

Выступавшая в России американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в 43 года

© Getty Images / Christian PetersenБаскетболистка Кара Брэкстон
Баскетболистка Кара Брэкстон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Getty Images / Christian Petersen
Баскетболистка Кара Брэкстон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет, сообщается в аккаунте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в соцсети X.
Причины смерти спортсменки не раскрываются. По данным местных СМИ, Брэкстон могла погибнуть в результате автомобильной аварии в Атланте.
Брэкстон провела десять сезонов в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), выступая за клубы "Детройт Шок", "Талса Шок", "Финикс Меркури" и "Нью-Йорк Либерти". Спортсменка дважды становилась чемпионкой WNBA. В сезоне-2012/13 Брэкстон завоевала бронзовую медаль чемпионата России в составе оренбургской "Надежды".
 
БаскетболАтлантаРоссияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала