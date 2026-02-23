Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:00 23.02.2026 (обновлено: 09:10 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/basketbol-2076173900.html
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T09:00:00+03:00
2026-02-23T09:10:00+03:00
баскетбол
спорт
сан-франциско
никола йокич
бостон селтикс
голден стэйт уорриорз
денвер наггетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_0:24:1015:596_1920x0_80_0_0_e693e7b292866016bb413e6fdaec228d.jpg
https://ria.ru/20260213/lebron-2074080502.html
сан-франциско
спорт, сан-франциско, никола йокич, бостон селтикс, голден стэйт уорриорз, денвер наггетс
Баскетбол, Спорт, Сан-Франциско, Никола Йокич, Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз, Денвер Наггетс
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича

Трипл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в матче против "Голден Стэйт"

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
22 февраля 2026 • начало в 23:30
Завершен
Голден Стэйт
128 : 117
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Франциско завершилась победой хозяев со счетом 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 12 результативных передач. У "Голден Стэйт" больше всех очков набрал Мозес Муди (23), также дабл-дабл оформил Брэндин Поджемски (18 очков и 15 подборов).
"Голден Стэйт" (30 побед, 27 поражений) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Денвер" (36-22) идет третьим.
В следующем матче "Голден Стэйт" сыграет в гостях с "Нью-Орлеан Пеликанс" 25 февраля. "Денвер" днем позже примет "Бостон Селтикс".
Результаты других матчей:
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
13 февраля, 08:58
 
БаскетболСпортСан-ФранцискоНикола ЙокичБостон СелтиксГолден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
 
Матч-центр
 
