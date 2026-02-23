"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
22 февраля 2026 • начало в 23:30
Завершен
Встреча в Сан-Франциско завершилась победой хозяев со счетом 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 12 результативных передач. У "Голден Стэйт" больше всех очков набрал Мозес Муди (23), также дабл-дабл оформил Брэндин Поджемски (18 очков и 15 подборов).
"Голден Стэйт" (30 побед, 27 поражений) занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Денвер" (36-22) идет третьим.
В следующем матче "Голден Стэйт" сыграет в гостях с "Нью-Орлеан Пеликанс" 25 февраля. "Денвер" днем позже примет "Бостон Селтикс".
Результаты других матчей:
- "Милуоки Бакс" - "Торонто Рэпторс" - 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30);
- "Индиана Пэйсерс" - "Даллас Маверикс" - 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31);
- "Вашингтон Уизардс" - "Шарлотт Хорнетс" - 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24);
- "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Бостон Селтикс" - 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27);
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41);
- "Чикаго Буллз" - "Нью-Йорк Никс" - 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22);
- "Финикс Санз" - "Портленд Трэйл Блейзерс" - 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21);
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Орландо Мэджик" - 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23).