"Бруклин" с Деминым проиграл "Атланте" в матче НБА
02:26 23.02.2026 (обновлено: 07:34 23.02.2026)
"Бруклин" с Деминым проиграл "Атланте" в матче НБА
2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17) . Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл баскетболист хозяев Джален Джонсон (23 очка, 11 подборов). Также дабл-даблом отметился его одноклубник Оньека Оконгву (13 очков и 12 подборов). В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер (18).
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 13 очков за чуть более 27 минут на паркете. Также в его активе 1 подбор и 4 передачи.
"Бруклин" (15 побед, 41 поражение) располагается на предпоследней, 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда потерпела четвертое поражение подряд. "Атланта" (28-31) идет на девятом месте.
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА
