Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к подготовке дипломных работ на темы, направленные на решение актуальных задач Смоленской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.