Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы
Смоленская область
Смоленская область
 
19:46 23.02.2026
Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы
Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы - РИА Новости, 23.02.2026
Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы
Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к подготовке дипломных работ на темы, направленные на решение актуальных задач... РИА Новости, 23.02.2026
смоленская область
общество
смоленская область
россия
василий анохин
смоленская область
россия
Анохин: участники программы для ветеранов СВО готовят дипломные работы

Участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали подготовку дипломов

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к подготовке дипломных работ на темы, направленные на решение актуальных задач Смоленской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Проект "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России и является продолжением федерального проекта "Время героев", нацеленного на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции. Курсанты под руководством опытных наставников проходят стажировки на предприятиях, выезжают на объекты и работают с документацией. Эти знания и навыки станут основой их практической деятельности в будущем.
Анохин отметил, что темы дипломных работ касаются разных сфер. Например, Владимир Фараонов исследует механизмы снижения числа ДТП с участием диких животных, Иван Карташев работает над созданием муниципальной программы развития спорта. Павел Костин разрабатывает проект вовлечения молодежи в экономическую жизнь региона через программу профориентации выпускников школ и учащихся ссузов. Денис Малков работает над системой социальной адаптации ветеранов боевых действий "ЗаЩИТники. Вместе", Екатерина Ермачкова создает социальный проект "Важный выход" для культурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Юрий Зырянов изучает организацию мобилизационной работы, Алексей Новиков работает над концепцией альманаха "Ушедшие в бессмертие", чтобы сохранить память о героях для будущих поколений. В планах у Владимира Степаненко - создание центра "Патриот" в Рудне, уточнил глава региона.
После завершения обучения и успешной защиты дипломных работ выпускникам программы будут предложены варианты трудоустройства, напомнил Анохин.
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
Анохин и Куницкий обсудили взаимодействие Смоленщины и ПАО "Дорогобуж"
20 февраля, 14:51
 
