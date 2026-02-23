Рейтинг@Mail.ru
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:56 23.02.2026 (обновлено: 13:42 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/aleksandrova-2076170966.html
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T07:56:00+03:00
2026-02-23T13:42:00+03:00
теннис
спорт
оксана селехметьева
екатерина александрова
аманда анисимова
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20d209ca9dd7cce35df1ee7765f8cad9.jpg
https://ria.ru/20260223/tennis-2076170089.html
https://ria.ru/20260219/anisimova-2075597752.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f4c38cc8bd456b875ccda28e65e7644a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оксана селехметьева, екатерина александрова, аманда анисимова, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Оксана Селехметьева, Екатерина Александрова, Аманда Анисимова, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку

Российская теннисистка Александрова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Дубае. Россиянка переместилась в рейтинге с 12-й на 11-ю строчку.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
Вчера, 07:53
Соотечественница Александровой Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале соревнований в Дубае, не сумела защитить титул и опустилась с седьмой на восьмую строчку. При этом Андреева сохраняет статус первой ракетки России. Анастасия Захарова на турнире в ОАЭ не смогла преодолеть квалификацию, однако попала в основную сетку в статусе лаки-лузера и дошла до второго раунда, где уступила хорватке Антонии Ружич. По итогам выступления россиянка прибавила 16 позиций и занимает 88-е место в рейтинге.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 23 февраля:
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
19 февраля, 19:35
 
ТеннисСпортОксана СелехметьеваЕкатерина АлександроваАманда АнисимоваМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала