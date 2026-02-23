Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Дубае. Россиянка переместилась в рейтинге с 12-й на 11-ю строчку.
Соотечественница Александровой Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале соревнований в Дубае, не сумела защитить титул и опустилась с седьмой на восьмую строчку. При этом Андреева сохраняет статус первой ракетки России. Анастасия Захарова на турнире в ОАЭ не смогла преодолеть квалификацию, однако попала в основную сетку в статусе лаки-лузера и дошла до второго раунда, где уступила хорватке Антонии Ружич. По итогам выступления россиянка прибавила 16 позиций и занимает 88-е место в рейтинге.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 23 февраля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10675 очков;
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7588;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7253;
- 4 (4). Кори Гауфф (США) - 6803;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6768;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 6070;
- 7 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4047;
- 8 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4001;
- 9 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3845;
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3214;
- 11 (12). Екатерина Александрова (Россия) - 2918...
- 19 (18). Людмила Самсонова (Россия) - 2050...
- 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
- 23 (23). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 54 (49). Вероника Кудерметова (Россия) - 1089...
- 76 (74) Оксана Селехметьева (Россия) - 878...
- 84 (83) Анна Блинкова (Россия) - 848...
- 88 (104) Анастасия Захарова (Россия) - 819.