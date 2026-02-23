Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/aeroport-2076223840.html
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 23.02.2026
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:29:00+03:00
2026-02-23T15:29:00+03:00
сочи
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259216_0:59:3476:2014_1920x0_80_0_0_08c8bd4936aebf56f827b05b7447a2a0.jpg
https://ria.ru/20260223/aeroporty-2076176679.html
сочи
геленджик
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259216_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_b9058b59f78291c9f6c0c493d1dcfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы Авиационной безопасности в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Автомобиль службы Авиационной безопасности в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобиль службы Авиационной безопасности в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 09:26
 
СочиГеленджикКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала