https://ria.ru/20260223/aeroport-2076223840.html
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 23.02.2026
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:29:00+03:00
2026-02-23T15:29:00+03:00
2026-02-23T15:29:00+03:00
сочи
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259216_0:59:3476:2014_1920x0_80_0_0_08c8bd4936aebf56f827b05b7447a2a0.jpg
https://ria.ru/20260223/aeroporty-2076176679.html
сочи
геленджик
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259216_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_b9058b59f78291c9f6c0c493d1dcfa79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения