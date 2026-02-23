Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Аэропорт в Хабаровске временно закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды, четыре самолёта "ушли" на запасной аэродром во Владивосток, сообщает авиагавань.

Позже воздушный узел Хабаровска сообщил, что ограничения в его работе продлены, предварительно, до 13.00 (06.00 мск). Аэропорт уточнил, что борт, следующий рейсом SU5918 "Хабаровск - Москва", отправлен на запасной аэродром в город Благовещенск Амурской области.