Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды - РИА Новости, 23.02.2026
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды
23.02.2026
ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Аэропорт в Хабаровске временно закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды, четыре самолёта "ушли" на запасной аэродром во Владивосток, сообщает авиагавань.
"В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск
закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12.00 (05.00 мск)", - говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале
.
Согласно сообщению, воздушные суда, следующие из Бангкока
, Пхукета
, Новосибирска
, Екатеринбурга
, отправлены на запасной аэродром во Владивосток
.
Позже воздушный узел Хабаровска сообщил, что ограничения в его работе продлены, предварительно, до 13.00 (06.00 мск). Аэропорт уточнил, что борт, следующий рейсом SU5918 "Хабаровск - Москва", отправлен на запасной аэродром в город Благовещенск Амурской области.
Ранее Госавтоинспекция УМВД РФ
по региону сообщила, что в крае перекрыли движение для автобусов и большегрузов на автодорогах А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино
- Комсомольск-на-Амуре" с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре
с 0-го по 170-й километр. На трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.
По прогнозам синоптиков, Хабаровский край
накрыла непогода с 22 по 24 февраля. Мокрый снег, метель, дождь, повышение дневных температур до плюс 7 градусов, порывистый ветер с усилением по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду.