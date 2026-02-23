Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 23.02.2026 (обновлено: 05:00 23.02.2026)
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды - РИА Новости, 23.02.2026
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды
Аэропорт в Хабаровске временно закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды, четыре самолёта "ушли" на запасной аэродром во Владивосток, сообщает... РИА Новости, 23.02.2026
хабаровск, владивосток, бангкок, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Хабаровск, Владивосток, Бангкок, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Специальная военная операция на Украине
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды

Аэропорт в Хабаровске временно закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЗима в Хабаровске
Зима в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Зима в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Аэропорт в Хабаровске временно закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды, четыре самолёта "ушли" на запасной аэродром во Владивосток, сообщает авиагавань.
"В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12.00 (05.00 мск)", - говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.
Согласно сообщению, воздушные суда, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска, Екатеринбурга, отправлены на запасной аэродром во Владивосток.
Позже воздушный узел Хабаровска сообщил, что ограничения в его работе продлены, предварительно, до 13.00 (06.00 мск). Аэропорт уточнил, что борт, следующий рейсом SU5918 "Хабаровск - Москва", отправлен на запасной аэродром в город Благовещенск Амурской области.
Ранее Госавтоинспекция УМВД РФ по региону сообщила, что в крае перекрыли движение для автобусов и большегрузов на автодорогах А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с 0-го по 170-й километр. На трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.
По прогнозам синоптиков, Хабаровский край накрыла непогода с 22 по 24 февраля. Мокрый снег, метель, дождь, повышение дневных температур до плюс 7 градусов, порывистый ветер с усилением по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
