В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
безопасность, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
