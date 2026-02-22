В аэропорту Жуковский рассказали о работе во время ограничения на полеты

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Введение ограничений в "Жуковском" почти не отразилось на расписании, уходов самолетов на запасные аэродромы не было, рассказал РИА Новости представитель воздушной гавани.

"Введение ограничений практически не отразилось на расписании. Уходов на запасные аэродромы не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель "Жуковского".