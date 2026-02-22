Рейтинг@Mail.ru
18:23 22.02.2026
В аэропорту Жуковский рассказали о работе во время ограничения на полеты
В аэропорту Жуковский рассказали о работе во время ограничения на полеты

В Жуковском ограничения на полеты практически не отразились на расписании

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Введение ограничений в "Жуковском" почти не отразилось на расписании, уходов самолетов на запасные аэродромы не было, рассказал РИА Новости представитель воздушной гавани.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту "Жуковский" в 15.23 мск, ограничения были сняты в 16.46 мск.
"Введение ограничений практически не отразилось на расписании. Уходов на запасные аэродромы не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель "Жуковского".
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 18:11
 
