"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
22.02.2026
20:30 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076128334.html
"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский - РИА Новости, 22.02.2026
"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию восстановить отношения с Россией. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:30:00+03:00
2026-02-22T20:30:00+03:00
украина
россия
франция
флориан филиппо
сергей лавров
дмитрий песков
нато
оон
украина
россия
франция
украина, россия, франция, флориан филиппо, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон, в мире
Украина, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, В мире
"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский

Политик Филиппо призвал Францию восстановить отношения с Россией

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию восстановить отношения с Россией.
«
"Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию!", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
Политик считает необходимым прекратить выделять Киеву финансовую помощь и поставлять оружие, а также не отправлять на Украину французских военных.
«
"Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины!" — заключил Филиппо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 17:12
 
Украина Россия Франция Флориан Филиппо Сергей Лавров Дмитрий Песков НАТО ООН В мире
 
 
