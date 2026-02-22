Рейтинг@Mail.ru
CNN утверждает, что на Зеленского покушались около 12 раз - РИА Новости, 22.02.2026
03:50 22.02.2026
CNN утверждает, что на Зеленского покушались около 12 раз
Телеканал CNN утверждает, что на Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились покушения, при этом телеканал насчитал их "около дюжины". РИА Новости, 22.02.2026
в мире
владимир зеленский
тимур миндич
андрей ермак
верховная рада украины
в мире, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что на Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились покушения, при этом телеканал насчитал их "около дюжины".
"Около дюжины покушений", - утверждает телеканал, не приведя при этом ни доказательств, ни каких-либо подробностей.
CNN ставит в один ряд угроз "комедианту, который не боится взрывов", как говорится в материале о Зеленском, якобы готовившиеся на него покушения в связи с коррупционным скандалом, который коснулся его "ближайшего советника".
Источником информации лишь однажды указан неназванный человек якобы из окружения Зеленского.
В конце 2025 года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами также были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук. В январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявили главе фракции Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции.
В миреВладимир ЗеленскийТимур МиндичАндрей ЕрмакВерховная Рада Украины
 
 
