В Киеве потребовали импичмента Зеленскому из-за его выходки в Одессе - РИА Новости, 22.02.2026
03:24 22.02.2026 (обновлено: 03:27 22.02.2026)
В Киеве потребовали импичмента Зеленскому из-за его выходки в Одессе
Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 22.02.2026
В Киеве потребовали импичмента Зеленскому из-за его выходки в Одессе

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение конституции было. За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор", — сказал эксперт.
"Очень скоро": на Западе рассказали, к чему приведет выходка Зеленского
02:30
По словам политолога, Труханов должен заняться вопросами жизнеобеспечения города, потому что у нынешнего руководства не хватает компетенций, чтобы справиться с ситуацией. При этом, пояснил эксперт, городской совет должен отстоять свое право самостоятельно принимать решения, а не полагаться на центральную власть.
"Вы же должны защищать свой статус-кво. А если нет, тогда <…> (зачем. — Прим. ред.) вы вообще нужны? Вас надо всех убрать и распустить", — резюмировал Соскин.
Украинская писательница испугалась русского языка
00:45
Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Тот заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать из Одессы и с Украины. До этого Труханов говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие российского гражданства он отрицает.
Печерский районный суд Киева 31 октября 2025 года отправил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения в Одессе, в результате которого погибли 10 человек.
Суд 21 января изменил меру пресечения экс-меру Одессы с домашнего ареста на личное обязательство.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Жители Одессы забили тревогу из-за ЧП
Вчера, 02:48
 
