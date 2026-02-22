https://ria.ru/20260222/yurist-2076033821.html
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля - РИА Новости, 22.02.2026
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля
Приобретение на маркетплейсах сувенирных "удостоверений" к 23 февраля может обернуться уголовным делом, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T01:30:00+03:00
2026-02-22T01:30:00+03:00
2026-02-22T01:30:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260221/kuban-2075935593.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля
РИА Новости: за покупку сувенирных удостоверений к 23 февраля могут завести дело
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приобретение на маркетплейсах сувенирных "удостоверений" к 23 февраля может обернуться уголовным делом, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"К 23 февраля популярность на известных интернет-площадках приобретают шуточные или сувенирные удостоверения. К сожалению, некоторые продавцы предлагают к продаже экземпляры с настоящей символикой и наименованиями действующих российских правоохранительных органов. Ответственность по статье 327 УК РФ
("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") наступает за приобретение и хранение такого "сувенира" в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа", - заявил Зернов.
По словам адвоката, размер наказания за такое преступление может достигать до одного года лишения свободы.
"Я рекомендовал бы гражданам избавиться от такого опасного подарка, а типографиям – не заниматься изготовлением подобных удостоверений или очень внимательно проверять их содержание", - подчеркнул собеседник агентства.