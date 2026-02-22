Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приобретение на маркетплейсах сувенирных "удостоверений" к 23 февраля может обернуться уголовным делом, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

"К 23 февраля популярность на известных интернет-площадках приобретают шуточные или сувенирные удостоверения. К сожалению, некоторые продавцы предлагают к продаже экземпляры с настоящей символикой и наименованиями действующих российских правоохранительных органов. Ответственность по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") наступает за приобретение и хранение такого "сувенира" в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа", - заявил Зернов.

По словам адвоката, размер наказания за такое преступление может достигать до одного года лишения свободы.