01:30 22.02.2026
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля
Приобретение на маркетплейсах сувенирных "удостоверений" к 23 февраля может обернуться уголовным делом, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. РИА Новости, 22.02.2026
2026
Юрист назвал последствия покупки сувенирных "удостоверений" к 23 февраля

РИА Новости: за покупку сувенирных удостоверений к 23 февраля могут завести дело

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приобретение на маркетплейсах сувенирных "удостоверений" к 23 февраля может обернуться уголовным делом, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"К 23 февраля популярность на известных интернет-площадках приобретают шуточные или сувенирные удостоверения. К сожалению, некоторые продавцы предлагают к продаже экземпляры с настоящей символикой и наименованиями действующих российских правоохранительных органов. Ответственность по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") наступает за приобретение и хранение такого "сувенира" в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа", - заявил Зернов.
По словам адвоката, размер наказания за такое преступление может достигать до одного года лишения свободы.
"Я рекомендовал бы гражданам избавиться от такого опасного подарка, а типографиям – не заниматься изготовлением подобных удостоверений или очень внимательно проверять их содержание", - подчеркнул собеседник агентства.
