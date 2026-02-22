Рейтинг@Mail.ru
Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 22.02.2026 (обновлено: 02:51 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/vzyatka-2076036474.html
Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке
Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке - РИА Новости, 22.02.2026
Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке
Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T02:50:00+03:00
2026-02-22T02:51:00+03:00
происшествия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
https://ria.ru/20260220/eks-glava-2075768831.html
https://ria.ru/20260220/mumindzhanov-2075763327.html
https://ria.ru/20260220/vzyatka-2075640304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке

РИА Новости: защита Дашутина настаивает на непричастности к взятке чиновникам

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Защита арестованного директора по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергея Дашутина указала на его непричастность к даче взятки в виде дорогих часов чиновникам Минпромторга РФ, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"(Адвокат) указывает на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих его (Дашутина) причастность к инкриминируемому преступлению", - говорится в документах.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-главу пермской колонии осудили за взятку
20 февраля, 14:29
Также защита просила учесть, что нахождение директора завода под стражей "негативно влияет на работу предприятия", отметив, что завод выполняет государственные контракты.
Суд, однако, указал на наличие достаточных данных, подтверждающих обоснованность подозрения в причастности Дашутина к инкриминируемому преступлению, сказано в документах.
Ранее суд отмечал, что оснований считать, что срыв госконтрактов произойдет по причине нахождения Дашутина под стражей, нет, как нет и подтверждения этому в представленных в суд документах, говорится в материалах.
Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова
20 февраля, 14:11
По решению суда Дашутин отправлен в СИЗО до апреля.
О задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.
Следствие считает, что 22 октября 2025 года Кузнецов и Чумаков получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в особо крупном размере в виде денег и дорогих наручных часов Breitling за включение ряда наименований продукции завода "Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции.
Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
20 февраля, 01:35
 
ПроисшествияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала