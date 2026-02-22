https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076035079.html
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.02.2026
Во Львове на фоне тревоги в восьми областях Украины прогремели взрывы