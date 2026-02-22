Во Львове прогремели взрывы

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 22.02.2026 (обновлено: 09:40 22.02.2026)
Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.02.2026
Во Львове на фоне тревоги в восьми областях Украины прогремели взрывы

© Фото : прокуратура УкраиныСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : прокуратура Украины
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Во Львове было слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась.
Позднее издание "Страна.ua" сообщило о том, что в результате ЧП есть погибшие и раненые правоохранители. По предварительным данным, взрывы прогремели после прибытия патруля на вызов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время сигнал воздушной тревоги включен в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовДнепропетровская областьНиколаевская областьСтрана.ua
 
 
