Рейтинг@Mail.ru
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/volodin-2076060626.html
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека - РИА Новости, 22.02.2026
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max спросил подписчиков, нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:47:00+03:00
2026-02-22T09:47:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075427946.html
https://ria.ru/20260213/mvd-2074080358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека

Володин спросил подписчиков о лимите банковских карт на человека в России

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max спросил подписчиков, нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или увеличить лимит карт в одном банке.
Володин напомнил, что на прошлой неделе в первом чтении Госдума приняла законопроект, направленный на предупреждение и пресечение противоправных действий мошенников.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Госдуме поддержали увеличение лимита банковских карт на одного человека
19 февраля, 11:55
Он уточнил, что в числе предлагаемых норм определение для граждан лимита по количеству платёжных карт: до 5 - в одном банке, до 20 - во всех кредитных организациях.
"Поступают разные обращения, связанные с этой мерой. Люди просят: уменьшить общий лимит, ссылаясь на отсутствие потребности в таком количестве банковских карт, увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации, так как ограничение может вынуждать пользоваться услугами нескольких банков независимо от личных предпочтений граждан. Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу", - написал председатель Госдумы в публикации.
Предлагается три варианта ответа: "уменьшить общий лимит банковских карт на человека (в предлагаемом сейчас варианте - до 20 штук)", "увеличить лимит банковских карт в одном банке (в предлагаемом сейчас варианте - до 5 штук)" и "всё равно".
В настоящее время лидирует вариант ответа об уменьшении общего лимита карт на человека.
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
13 февраля, 08:58
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала