Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека - РИА Новости, 22.02.2026
Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max спросил подписчиков, нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:47:00+03:00
2026-02-22T09:47:00+03:00
2026-02-22T09:47:00+03:00
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max спросил подписчиков, нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или увеличить лимит карт в одном банке.
Володин
напомнил, что на прошлой неделе в первом чтении Госдума
приняла законопроект, направленный на предупреждение и пресечение противоправных действий мошенников.
Он уточнил, что в числе предлагаемых норм определение для граждан лимита по количеству платёжных карт: до 5 - в одном банке, до 20 - во всех кредитных организациях.
"Поступают разные обращения, связанные с этой мерой. Люди просят: уменьшить общий лимит, ссылаясь на отсутствие потребности в таком количестве банковских карт, увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации, так как ограничение может вынуждать пользоваться услугами нескольких банков независимо от личных предпочтений граждан. Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу", - написал председатель Госдумы в публикации.
Предлагается три варианта ответа: "уменьшить общий лимит банковских карт на человека (в предлагаемом сейчас варианте - до 20 штук)", "увеличить лимит банковских карт в одном банке (в предлагаемом сейчас варианте - до 5 штук)" и "всё равно".
В настоящее время лидирует вариант ответа об уменьшении общего лимита карт на человека.