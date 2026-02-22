https://ria.ru/20260222/volgograd-2076136769.html
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
