В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 22.02.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
